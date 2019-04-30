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Вторник, 30.04.2019
Неприятная правда о человечестве: Злободневные карикатуры о современном мире (Фото)
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Неприятная правда о человечестве: Злободневные карикатуры о современном мире (Фото)

Искусство существует не только для услады глаз. Оно обязано передавать какую-то идею, провоцировать людей думать. Австрийский карикатурист Герхард Хадерер (Gerhard Haderer) на протяжении 30 лет рисует сатирические иллюстрации, которые максимально обнажают проблемы современного общества. Хадерер родился в 1951 году в Австрии и в начале карьеры трудился в рекламных агентствах. В 1985 году, после проведенной операции по удалению опухоли, он бросил коммерческую иллюстрацию и стал свободным сатирическим художником. Его работы не щадили никого и ничто, и в 2005 году греческий суд приговорил его к 6 месяцам заключения условно за оскорбление чувств верующих в книге карикатур «Жизнь Иисуса». Это не испугало Хадерера, и он продолжает рассказывать неприятную правду о человечестве.
bigpicture.ru
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Карикатуры, Проблемы современного мира, Герхард Хадерер, Несмешные картинки.
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