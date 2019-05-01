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Авторские иллюстрации ребят из Youtube-канала Drawfee
Drawfee - это канал на Youtube, созданный двумя иллюстраторами, который сочетает в себе юмор и искусство. У Drawfee более 1 миллиона подписчиков со всего мира, что доказывает, что создатели, безусловно, делают все правильно. Особенность этого канала заключается в том, что художники создают рисунки в реальном времени, снабжая весь процесс веселыми шутками, чтобы зрители не заскучали. Совсем недавно два их видео стали безумно вирусными - художникам пришла в голову идея нарисовать лица известных людей, используя только устное описание. Хотя на первый взгляд это может показаться простым, видео доказало, что это настоящая битва, и она действительно веселая.
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