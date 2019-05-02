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Воскресенье, 05.05.2019
Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото)
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Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото)

Сильвия Кобелова (Silvia Kobelova) — талантливый фотограф-самоучка и любительница природы из Прьевидзы, Словакия. Она фокусируется главным образом на макросъемке, фотографиях цветов и природы. Своими работами Сильвия делится в Instagram, где у нее более 35 тысяч подписчиков.
Фото: instagram
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Цветы, Искусство, Фото, Снимки, Фотограф, Сильвия Кобелова, Silvia Kobelova.
17:58 Чт, 2 Май 2019 Телеграф
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