Невероятно красивые снимки цветов талантливого фотографа из Словакии (Фото) Сильвия Кобелова (Silvia Kobelova) — талантливый фотограф-самоучка и любительница природы из Прьевидзы, Словакия. Она фокусируется главным образом на макросъемке, фотографиях цветов и природы. Своими работами Сильвия делится в Instagram, где у нее более 35 тысяч подписчиков.