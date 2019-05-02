Уникальный хопперовский стиль в работах американского художника (Фото) Эдвард Хоппер (1882-1967) - один из наиболее узнаваемых художников США 20-го века. Его картина "Полуночники" стала ориентиром и источником вдохновения не только для живописцев, оказав колоссальное влияние в том числе и на массовую культуру.