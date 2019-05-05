Только любовь: милые и откровенные рисунки о совместной жизни с мужчиной (Фото)

Аманда Олеандер - американская художница рисует милые картинки про жизнь пар. Она считает, что истинная любовь кроется в мелочах, что интимные и нежные моменты личной жизни не задокументировать - именно поэтому она создает такие откровенные рисунки.