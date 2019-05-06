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Понедельник, 06.05.2019
Удивительно реалистичные картины художника Стефано Фурлани (Фото)
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Удивительно реалистичные картины художника Стефано Фурлани (Фото)

Родиться и расти в Фано означает жить в симбиозе с морем и его песчаными пляжами, усыпанными камнями. Одна из самых увлекательных игр в этих краях — это изучение маленьких камушков необычной формы, которые напоминают что-то или кого-то. Художник Стефано Фурлани, будучи приверженцем сохранения традиций, передал это увлечение сыну Давиду, когда тому было три года. Он сразу же проникся этим даром природы. Включив воображение, он принялся старательно искать необычные камни с уникальной геометрией. Отец и сын собирали и раскладывали эти камни вместе, сидя на пляже под зонтиком. Так они стали создавать все более сложные и детальные композиции. Проблема была лишь в том, что после создания каменных картин оставалось лишь наблюдать, как их разрушает прилив. Это навело Стефано на мысль о том, чтобы положить камни на деревянную основу и сделать их настоящими картинами.
Фото: bigpicture.ru
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Картины, Искусство, Художник, Камни, Стефано Фурлани, Картина из камней.
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