Потрясающие скульптуры из необычных материалов (Фото) Многие скульпторы выбирают нестандартные материалы. Песок, пуговицы, шоколад, лед, старые покрышки, деревянные коряги и даже цветы. На самом деле вариантов просто множество. В конце концов, искусство крайне сложно ограничить какими-либо рамками. Оно безгранично точно также, как и фантазия человека.