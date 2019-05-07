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Среда, 08.05.2019
Потрясающие скульптуры из необычных материалов (Фото)
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Потрясающие скульптуры из необычных материалов (Фото)

Многие скульпторы выбирают нестандартные материалы. Песок, пуговицы, шоколад, лед, старые покрышки, деревянные коряги и даже цветы. На самом деле вариантов просто множество. В конце концов, искусство крайне сложно ограничить какими-либо рамками. Оно безгранично точно также, как и фантазия человека.
masterlomaster.samodelkinoblog.com
Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com
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Скульптура, Искусство, Материалы, Нестандартная скульптура.
17:59 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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