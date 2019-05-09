Скачать
Четверг, 09.05.2019
Она может быть кем угодно: от Скарлетт Йоханссон до Джесси из "Истории игрушек" (Фото)
1 / 19

Она может быть кем угодно: от Скарлетт Йоханссон до Джесси из "Истории игрушек" (Фото)

22-летняя визажистка и косплейщица, известная в социальных сетях как Jules Gudkova, умеет оживить персонажей популярных фильмов, телесериалов, мультфильмов и даже игрушки! Саму себя она описывает, как поклонницу мультфильмов и мира Диснея. Один раз она превращается в прекрасную принцессу, в другой — в популярного мультперсонажа или супергероя. От Скарлетт Йоханссон до Джесси из "Истории игрушек", ее трансформации выглядят так, будто сделаны с невероятной легкостью, однако на это наверняка уходит немало времени и усилий. Косплейщица делится своими работами в Instagram-аккаунте, где уже разместила более тысячи фотографий на радость более 80 тысячам подписчиков.
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Instagram, Искусство, Косплей, Визаж, Визажистка, Jules Gudkova.
12:45 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь