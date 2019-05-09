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Она может быть кем угодно: от Скарлетт Йоханссон до Джесси из "Истории игрушек" (Фото)
22-летняя визажистка и косплейщица, известная в социальных сетях как Jules Gudkova, умеет оживить персонажей популярных фильмов, телесериалов, мультфильмов и даже игрушки! Саму себя она описывает, как поклонницу мультфильмов и мира Диснея. Один раз она превращается в прекрасную принцессу, в другой — в популярного мультперсонажа или супергероя. От Скарлетт Йоханссон до Джесси из "Истории игрушек", ее трансформации выглядят так, будто сделаны с невероятной легкостью, однако на это наверняка уходит немало времени и усилий. Косплейщица делится своими работами в Instagram-аккаунте, где уже разместила более тысячи фотографий на радость более 80 тысячам подписчиков.
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