Рисунки мелом на школьной доске: набирающее популярность искусство в Японии (Фото)

Новости культуры: Большинство учащихся стараются как можно быстрее свалить из аудитории после звонка на перемену, но в Японии дело обстоит с точностью до наоборот.

Большинство учащихся стараются как можно быстрее свалить из аудитории после звонка на перемену, но в Японии дело обстоит с точностью до наоборот. Там все больше студентов остаются после занятий или на перемене, и создают на доске потрясающие рисунки. Учителя позволяют юным талантам пользоваться досками в течение нескольких дней, пока они не закончат свои, увы эфемерные, работы. Искусство рисования мелом на доске стало настолько популярным в Японии, что один производитель классных досок решил использовать его как средство саморекламы, организовав конкурс для лучших художников в этом направлении.