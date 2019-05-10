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Пятница, 10.05.2019
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Рисунки мелом на школьной доске: набирающее популярность искусство в Японии (Фото)

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Рисунки мелом на школьной доске: набирающее популярность искусство в Японии (Фото)
22:15 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости культуры: Большинство учащихся стараются как можно быстрее свалить из аудитории после звонка на перемену, но в Японии дело обстоит с точностью до наоборот.

Большинство учащихся стараются как можно быстрее свалить из аудитории после звонка на перемену, но в Японии дело обстоит с точностью до наоборот. Там все больше студентов остаются после занятий или на перемене, и создают на доске потрясающие рисунки. Учителя позволяют юным талантам пользоваться досками в течение нескольких дней, пока они не закончат свои, увы эфемерные, работы. Искусство рисования мелом на доске стало настолько популярным в Японии, что один производитель классных досок решил использовать его как средство саморекламы, организовав конкурс для лучших художников в этом направлении. 

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Искусство, Рисунки, Рисунки мелом.
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