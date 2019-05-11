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Знаковые работы Микеланджело Буонаротти: самые знаменитые фрески (Фото)
Микелaнджелo Бyанаpотти - величайший скульптор, арxитектор, мыслитель и художник эпохи Возрождения, настоящий титан среди своих великих современников, таких как Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль. В первую очередь Микеланджело известен как скульптор, автор не превзойденного "Давида", но он также является величайшим живописцем, расписавшим фресками Сикстинскую капеллу. Эти фрески наполнены великой мудростью и величием человеческого гения. Потолок капеллы - это цикл фресок, которые являются иллюстрациями Ветхого Завета начиная с Сотворения мира.
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