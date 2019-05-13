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Понедельник, 13.05.2019
Мир выше облаков от Роберто Бертеро (Фото)
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Мир выше облаков от Роберто Бертеро (Фото)

"Облака, как правило, скрывают наше небо, когда мы на равнине- но если смотреть сверху, это великолепное зрелище! Эти непрозрачные видения, столь простые, изящные и постоянно меняющиеся, они бесценны- настолько они отделены от материального мира. Это похоже на то, чтобы охватить новое эфемерное измерение, типичное только для наших самых фантастических мечтаний. Полученные снимки - это всего лишь вершина "айсберга", которая символизирует личный путь непрерывных и глубоких исследований древних тайн этого мира и Вселенной. Иногда я думаю, что фотография - это просто личное оправдание, чтобы вернуться в определенные места, искать новых- и так продолжать „бесконечное путешествие"." - говорит Роберто. К своим снимкам Роберто приводит цитату: "В жизни каждого человека есть моменты, когда он мельком видит вечность" - из классического романа Джеймса Хилтона "Потерянный горизонт".
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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