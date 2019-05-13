Это не фотографии: удивительные рисунки итальянского художника На создание одного такого единственного в своем роде рисунка у Алессандро Пальи (Alessandro Paglia) уходит от 50 до 250 часов, и, глядя на его работы, это не удивляет. Каждое произведение искусства настолько гиперреалистично, что похоже на черно-белую фотографию, а не рисунок, сделанный с помощью штрихов руками человека. С помощью своей тщательной и уникальной техники рисования Алессандро Палья воплощает в жизнь культовые предметы истории дизайна и объекты поп-культуры. И каждый рисунок представлен в мельчайших деталях и с исключительным вниманием к композиции, глубине и теням, созданным его руками. Предлагаем вам оценить талант итальянского художника.