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Вторник, 14.05.2019
Это не фотографии: удивительные рисунки итальянского художника
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Это не фотографии: удивительные рисунки итальянского художника

На создание одного такого единственного в своем роде рисунка у Алессандро Пальи (Alessandro Paglia) уходит от 50 до 250 часов, и, глядя на его работы, это не удивляет. Каждое произведение искусства настолько гиперреалистично, что похоже на черно-белую фотографию, а не рисунок, сделанный с помощью штрихов руками человека. С помощью своей тщательной и уникальной техники рисования Алессандро Палья воплощает в жизнь культовые предметы истории дизайна и объекты поп-культуры. И каждый рисунок представлен в мельчайших деталях и с исключительным вниманием к композиции, глубине и теням, созданным его руками. Предлагаем вам оценить талант итальянского художника.
Фото: bugaga.ru
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Искусство, Художник, Рисунки, Алессандро Пальи, Alessandro Paglia.
23:47 Пн, 13 Май 2019 Телеграф
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