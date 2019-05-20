Естественная сторона женщины: жизнь с другой стороны социальных сетей

В апреле 2015 года иллюстратор Салли Никсон запустила проект "365" - она решила целый год создавать по одной иллюстрации каждый день. Придумывать оригинальные идеи с такой частотой сложно, поэтому Салли начала искать вдохновения в собственной жизни. Теперь она изображает на рисунках простые бытовые моменты, знакомые многим из нас. Художница хотела показать естественную сторону женщин, которая стоит за глянцевыми селфи из соцсетей и фильтрами. Героини ее иллюстраций принимают душ, ходят по дому голышом, лениво смотрят сериалы и едят чипсы прямо в кровати (честно говоря, судя по рисункам Никсон, в свободное время она в основном что-нибудь ест). "У моих героинь неидеальные тела и неидеальные привычки, и это делает их понятными и знакомыми. Мои сюжеты происходят в ванной, в ресторане, в спальне среди беспорядка. Моя цель - превратить бытовую рутину в нечто особенное", - говорит девушка.