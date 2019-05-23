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Мир глазами близоруких: необычные картины Филипа Барлоу (Фото)
Работы Филипа Барлоу (Philip Barlow) выбиваются из общего ряда и притягивают внимание. Однако для изучения его картин требуется небольшое усилие, так как мир художника с размытыми силуэтами и яркими, но нечеткими пятнами вызывает непреодолимое желание протереть стекла очков или монитор компьютера. Благодаря необычному стилю Барлоу наглядно показывает нам, как видят мир люди с плохим зрением. Его картины удивляют как людей с хорошим зрением, поскольку они вряд ли задумывались, каково это — плохо видеть, так и людей, которые обречены всю жизнь носить очки или линзы, так как художнику удалось изобразить то, как они действительно видят.
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