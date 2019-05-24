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Пятница, 24.05.2019
Источник вдохновения: удивительная красота природы в пейзажах (Фото)
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Источник вдохновения: удивительная красота природы в пейзажах (Фото)

Художник Аарон Шерр (Aaron Schuerr) воссоздает красоту природы, изображая различные пейзажи в ярких цветах и сочетаниях. Готовые работы художник совмещает с изображаемым местом, которое в его работе превращается в рамку, становится идеальным фоном, плавно сочетающимся с искусством, создавая один захватывающий дух пейзаж. Рисовать художник начал рано, работая как маслом, так и пастелью. После окончания университета в Шотландии, где получил степень искусств, Аарон Шерр переехал в Монтану, сославшись на окрестности в качестве источника вдохновения. Он со своей семьей живет в Ливингстоне, небольшом городе у подножия Абсароки-Медвежья глуши (Absaroka-Beartooth Wilderness) и в нескольких минутах ходьбы от национального парка Йеллоустон. По его словам, по сути, он получил вдохновение на всю жизнь в нескольких минутах езды от своего дома.
masterlomaster.samodelkinoblog.com
Фото: masterlomaster.samodelkinoblog.com
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