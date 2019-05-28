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Вторник, 28.05.2019
Красочный латте-арт с птицами от талантливой японки (Фото)
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Красочный латте-арт с птицами от талантливой японки (Фото)

В Токио есть немало кафе, где работают талантливые бариста, превращающие ароматные напитки в настоящие произведения искусства. Но для японки Ку-сан (Ku-san), известной в Instagram под псевдонимом kunit92, латте-арт — это хобби, а не способ заработка. Будучи владелицей домашнего попугайчика по кличке Сакура, она объединила две свои страсти и изображает на кофейной пенке красочных птиц разных видов. Такое красивое искусство, как это, казалось бы, не должно быть уничтожено, но, к счастью, девушка увековечивает все свои творения в виде фотографий, которые выкладывает в Instagram.
Фото: bugaga.ru
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Instagram, Искусство, Латте-арт, Бариста, Рисунки на кофе.
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