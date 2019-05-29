Настоящая сказка, в которую хочеться окунуться с головой (Фото) Мартина Стипан (Martina Stipan) — талантливый 21-летний цифровой художник и графический дизайнер, которая родилась в Вараждине, а в настоящее время живет и работает в Мариборе, Словения. Мартина создает сказочные сюрреалистические миры с помощью Photoshop.