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Среда, 29.05.2019
Царство сюрреализма: невероятные работы Томаса Барбе (Фото)
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Царство сюрреализма: невероятные работы Томаса Барбе (Фото)

Фотограф Томас Барбе (Thomas Barbéy) создает сюрреалистические коллажи с глубоким смыслом. На первый взгляд кажется, что его работы выполнены с помощью исключительно графических редакторов, но на самом деле это магия умелых рук и результат двойной экспозиции. Создание своих работ он начинает с концепта, а затем берет старинные фотографии (коих много в его семейном архиве) и придумывает невероятные виртуальные миры, в которых переплетается реальность и выдумка. Волшебный мир фотохудожника безгранично многообразен и похож на реальность, альтернативную нашему бытию.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Фотография, Снимок, Творчество, Photoshop, Сюрреализм, Томас Барбе.
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