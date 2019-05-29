Царство сюрреализма: невероятные работы Томаса Барбе (Фото)

Фотограф Томас Барбе (Thomas Barbéy) создает сюрреалистические коллажи с глубоким смыслом. На первый взгляд кажется, что его работы выполнены с помощью исключительно графических редакторов, но на самом деле это магия умелых рук и результат двойной экспозиции. Создание своих работ он начинает с концепта, а затем берет старинные фотографии (коих много в его семейном архиве) и придумывает невероятные виртуальные миры, в которых переплетается реальность и выдумка. Волшебный мир фотохудожника безгранично многообразен и похож на реальность, альтернативную нашему бытию.