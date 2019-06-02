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Воскресенье, 02.06.2019
Необычная красота детей от родителей разных национальностей (Фото)
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Необычная красота детей от родителей разных национальностей (Фото)

Фотограф под псевдонимом Сиджо называет себя западной кореянкой (она родилась в Южной Корее, но выросла в США), а над своим фотопроектом "Смешанная кровь" девушка работала в Нью-Йорке и Пекине. В нем она исследует динамику взаимоотношений между индивидуальной и коллективной личностью. Люди переезжают и меняют образ жизни, и постепенно определение личности эволюционирует, чтобы приспособиться к определению расы и этнической принадлежности. В своем фотопроекте Сиджо хотела запечатлеть постоянно меняющееся определение понятия "раса" и исследовать уникальность отдельных людей в контексте их семьи.
nashideti.temaretik.com
Фото: Instagram
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