Невероятно красивые цветы на снимках Питера Висса (Фото) Питер Висс (Peter Wyss) — талантливый фотограф и ретушер из Швейцарии. Он фокусируется в основном на фотографии цветов, природы и макросъемке. На страницу Питера в Instagram подписаны более 23 000 человек.