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Понедельник, 03.06.2019
Невероятно красивые цветы на снимках Питера Висса (Фото)
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Невероятно красивые цветы на снимках Питера Висса (Фото)

Питер Висс (Peter Wyss) — талантливый фотограф и ретушер из Швейцарии. Он фокусируется в основном на фотографии цветов, природы и макросъемке. На страницу Питера в Instagram подписаны более 23 000 человек.
Фото: zefirka.net
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Цветы, Искусство, Снимки, Фотограф, Макросъемка, Питер Висс, Peter Wyss.
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