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Вторник, 04.06.2019
Сказка наяву: волшебные снимки единения человека с природой (Фото)
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Сказка наяву: волшебные снимки единения человека с природой (Фото)

У Olga Barantseva (Ольга Баранцева), пожалуй, самые необычные модели для фотосъемки – она работает с настоящими дикими животными. Несмотря на непривычную для них обстановку, животные на отлично справляются со своей ролью и позируют художнице вместе с людьми, благодаря чему на свет появляются волшебные композиции, в которых демонстрируется единения человека с природой.
Фото: zefirka.net
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Снимки, Дикие животные, Фотограф, Ольга Баранцева.
19:52 Сегодня Телеграф
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