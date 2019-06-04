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Сказка наяву: волшебные снимки единения человека с природой (Фото)
У Olga Barantseva (Ольга Баранцева), пожалуй, самые необычные модели для фотосъемки – она работает с настоящими дикими животными. Несмотря на непривычную для них обстановку, животные на отлично справляются со своей ролью и позируют художнице вместе с людьми, благодаря чему на свет появляются волшебные композиции, в которых демонстрируется единения человека с природой.
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