Сказка наяву: волшебные снимки единения человека с природой (Фото) У Olga Barantseva (Ольга Баранцева), пожалуй, самые необычные модели для фотосъемки – она работает с настоящими дикими животными. Несмотря на непривычную для них обстановку, животные на отлично справляются со своей ролью и позируют художнице вместе с людьми, благодаря чему на свет появляются волшебные композиции, в которых демонстрируется единения человека с природой.