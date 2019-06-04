Подарок городу: в Киеве запустили разукрашенный поезд метро от команды Paint Hunters (Видео)

Новости культуры: 1 июня в столичном киевском метро официально запустили очень необычный поезд.

Яркая раскраска привлекает много внимания и радует глаз.

Креативная команда Paint Hunters решила порадовать горожан, а также предать искусству столичное метро, которому так не хватало свежего дыхания. Уточним, что Paint Hunters - украинская творческая группа, которая имеет в своем составе самых талантливых украинских художников.

Известно, что граффити занимает 400 квадратных метров площади необычного поезда. На это было потрачено неделю работы и 500 литров краски. На красной ветке креативный поезд метро курсирует законно.

Также известно, что финансирование такого проекта проводилось без участия местных властей. "Украинская команда Paint Hunters дарит вам целый поезд цветов теплых впечатлений! Ребята сами нашли добрых людей для финансирования проекта", - сообщили в метро.

Ранее мы писали о том, что гонконгский балет станцевал в честь своего 40-летия. В честь этого артисты решили порадовать жителей города ярким представлением прямо посреди улицы. А американская компания Design Army разработала яркую и красочную рекламную кампанию балета.