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Подарок городу: в Киеве запустили разукрашенный поезд метро от команды Paint Hunters (Видео)

Подарок городу: в Киеве запустили разукрашенный поезд метро от команды Paint Hunters (Видео)
09:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: 1 июня в столичном киевском метро официально запустили очень необычный поезд.

Яркая раскраска привлекает много внимания и радует глаз.

Креативная команда Paint Hunters решила порадовать горожан, а также предать искусству столичное метро, которому так не хватало свежего дыхания. Уточним, что Paint Hunters - украинская творческая группа, которая имеет в своем составе самых талантливых украинских художников.

Известно, что граффити занимает 400 квадратных метров площади необычного поезда. На это было потрачено неделю работы и 500 литров краски. На красной ветке креативный поезд метро курсирует законно.

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Также известно, что финансирование такого проекта проводилось без участия местных властей. "Украинская команда Paint Hunters дарит вам целый поезд цветов теплых впечатлений! Ребята сами нашли добрых людей для финансирования проекта", - сообщили в метро.

Ранее мы писали о том, что гонконгский балет станцевал в честь своего 40-летия. В честь этого артисты решили порадовать жителей города ярким представлением прямо посреди улицы. А американская компания Design Army разработала яркую и красочную рекламную кампанию балета.

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Киев, Видео, Столица, Граффити, 1 июня, Поезд метро, Paint Hunters.
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