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Среда, 05.06.2019
Спящая Венеция: вот таким этот город вы еще не видели (Фото)
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Спящая Венеция: вот таким этот город вы еще не видели (Фото)

Фотографии Венеции, которые мы привыкли видеть на различных сайтах и в социальных сетях, как правило, изображают толпы туристов, гуляющих по улицам, плывущих по каналам в гондолах и фотографирующихся возле знаменитых достопримечательностей. А французский фотограф Тибо Пуарье (Thibaud Poirier), который ранее знакомил нас с захватывающими интерьерами библиотек и церквей по всему миру, решил побродить со своей камерой в самые тихие и спокойные часы итальянского города. В своей серии под названием "Спящая Венеция" он запечатлел спокойные воды каналов, отражающие фасады городских зданий. По словам фотографа, сначала он использовал карты Google, чтобы определить местоположение пересечений мостов и каналов, а затем отправился в эти места пешком, вооружившись своей камерой.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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