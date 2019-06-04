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Атмосферные уличные снимки от фотожурналиста из Филиппин (Фото)
Джилсон Тиу (Jilson Tiu) — внештатный фотограф и фотожурналист, в настоящее время проживающий в Маниле, Филиппины. Он фокусируется в основном на уличной фотографии. Джилсон исследует улицы Манилы, чтобы запечатлеть захватывающие сцены. На его страницу в Instagram подписаны более 23 000 человек.
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