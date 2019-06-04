Скачать
Вторник, 04.06.2019
Атмосферные уличные снимки от фотожурналиста из Филиппин (Фото)
1 / 26

Атмосферные уличные снимки от фотожурналиста из Филиппин (Фото)

Джилсон Тиу (Jilson Tiu) — внештатный фотограф и фотожурналист, в настоящее время проживающий в Маниле, Филиппины. Он фокусируется в основном на уличной фотографии. Джилсон исследует улицы Манилы, чтобы запечатлеть захватывающие сцены. На его страницу в Instagram подписаны более 23 000 человек.
zefirka.net
Фото: instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, Уличные снимки, Фотожурналист, Джилсон Тиу, Jilson Tiu.
21:51 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь