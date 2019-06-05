Красота в простом: заброшенные домики среди впечатляющей природы (Фото)

Бритт-Мари Бай (Britt Marie Bye) — фотограф, базирующийся в Осло, Норвегия. В течение нескольких лет она фотографирует заброшенные дома, расположенные в Норвегии за Северным полярным кругом. Проведя немало времени на севере, фотограф полностью влюбилась в непредсказуемую погоду, впечатляющие пейзажи, интенсивный и постоянно меняющееся освещение, теплоту людей и бесконечные возможности, поэтому она переехала в эту страну. Она продала свою квартиру, попрощалась с семьёй и друзьями и начала новую жизнь на Скандинавском полуострове.