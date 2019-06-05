Ох уж эта любовь: нежные рисунки семейной жизни (Фото) Художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандер рисует правдивые иллюстрации о романтических отношениях двух влюбленных людей. Она показывает, как они ведут себя дома, когда их никто не видит. Закулисье семейной жизни немного отличается от той картинки, которую мы показываем людям в жизни и в социальных сетях. Работы Аманды пропитаны любовью, заботой и приправлены щепоткой юмора. Предлагаем вам взглянуть на творчество этой талантливой художницы!