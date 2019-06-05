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Среда, 05.06.2019
Ох уж эта любовь: нежные рисунки семейной жизни (Фото)
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Ох уж эта любовь: нежные рисунки семейной жизни (Фото)

Художница из Лос-Анджелеса Аманда Олеандер рисует правдивые иллюстрации о романтических отношениях двух влюбленных людей. Она показывает, как они ведут себя дома, когда их никто не видит. Закулисье семейной жизни немного отличается от той картинки, которую мы показываем людям в жизни и в социальных сетях. Работы Аманды пропитаны любовью, заботой и приправлены щепоткой юмора. Предлагаем вам взглянуть на творчество этой талантливой художницы!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Семья, Отношения, Романтика, Настроение, Творчество, Радость, Рисунок, Иллюстрация, Аманда Олеандер.
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