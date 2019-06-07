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Что скрывается за гримом: косплееры показали, как они выглядят в реальной жизни (Фото)
На секундочку побывать в чужой шкуре хоть разок хочется каждому, а косплееры успешно превратили это желание во вполне себе обыденное хобби. На превращение в нужного персонажа уходят мешки ткани, килограммы косметики и стопки аксессуаров - и все это изменяет человека до неузнаваемости. То, что косплеер в образе и дома - это два совершенно разных человека, на своем примере показали японцы. Жители Страны восходящего солнца устроили флешмоб и теперь вовсю выкладывают свои фотографии в образе и вне его. Как говорится, найдите десять отличий!
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