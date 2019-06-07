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"Лучшая фотография природы": очередная подборка фотографий от National Geographic
Подборка лучших снимков конкурса "Лучшая фотография природы" от National Geographic придется по душе каждому, кто ценит красоту этого мира. Если вы давно не испытывали восторга от того, как прекрасна наша планета, то вам точно стоит посмотреть эти фотографии.
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