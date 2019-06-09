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Воскресенье, 09.06.2019
Удивительный мир в Photoshop: художник населил Питер необычными обитателями (Фото)
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Удивительный мир в Photoshop: художник населил Питер необычными обитателями (Фото)

Северная столица по праву считается городом необычным и мистическим. Поэтому даже если вы увидели панголина с мешком или пингвина величиной с дом, нужно сохранять спокойствие. В работах фотографа и художника Вадима Соловьева как раз и происходят странные вещи, но они так органично вписаны в питерские пейзажи, что выглядят почти достоверно. Вполне возможно, что Вадиму Соловьеву надоела репутация Санкт-Петербурга, который принято считать серым, дождливым и академически строгим. Оказалось, чтобы оживить холодный камень и свинцовое небо, нужно совсем немного — добавить на улицы животных, птиц, насекомых, растения или, на худой конец, необычные механизмы.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Санкт-Петербург, Питер, Творчество, Photoshop, Город.
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