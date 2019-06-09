Удивительный мир в Photoshop: художник населил Питер необычными обитателями (Фото) Северная столица по праву считается городом необычным и мистическим. Поэтому даже если вы увидели панголина с мешком или пингвина величиной с дом, нужно сохранять спокойствие. В работах фотографа и художника Вадима Соловьева как раз и происходят странные вещи, но они так органично вписаны в питерские пейзажи, что выглядят почти достоверно. Вполне возможно, что Вадиму Соловьеву надоела репутация Санкт-Петербурга, который принято считать серым, дождливым и академически строгим. Оказалось, чтобы оживить холодный камень и свинцовое небо, нужно совсем немного — добавить на улицы животных, птиц, насекомых, растения или, на худой конец, необычные механизмы.