Сюрреалистические работы современного художника Рея Цезаря (Фото)

Наверное ни одно другое направление в искусстве, нежели сюрреализм, не способно дать художникам такого широкого диапазона для воплощения своих творческих идей. Ведь создание ими фантастических живописных образов – зачастую единый способ показать миру то, что невозможно выразить словами. Среди таких путешественников по параллельным мирам и астралу, а также знатоков человеческих душ, можно назвать имя современного канадского художника, уроженца Англии - Рея Цезаря.