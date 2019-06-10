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Понедельник, 10.06.2019
Сюрреалистические работы современного художника Рея Цезаря (Фото)
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Сюрреалистические работы современного художника Рея Цезаря (Фото)

Наверное ни одно другое направление в искусстве, нежели сюрреализм, не способно дать художникам такого широкого диапазона для воплощения своих творческих идей. Ведь создание ими фантастических живописных образов – зачастую единый способ показать миру то, что невозможно выразить словами. Среди таких путешественников по параллельным мирам и астралу, а также знатоков человеческих душ, можно назвать имя современного канадского художника, уроженца Англии - Рея Цезаря.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Сюрреализм, Странные образы, Рей Цезарь, Ray Caesar.
17:32 Сегодня Телеграф
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