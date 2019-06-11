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Вторник, 11.06.2019
Что-нибудь эдакое: удивительные работы британского скульптора (Фото)
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Что-нибудь эдакое: удивительные работы британского скульптора (Фото)

Алекс Чиннек — знаменитый британский скульптор, чьи работы не так-то просто выбросить из головы. В основном потому, что он не боится попотчевать зрителей чем-нибудь эдаким — расстегивающимися фасадами зданий или левитирующими особняками, например. В своих работах Алекс объединяет искусство, скульптуру и театр, и получившуюся смесь смело можно назвать эликсиром успеха, ведь мастера рады видеть на всевозможных выставках, а местные жители остаются в восторге, если Алекс устанавливает свои работы у них на районе.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Скульптура, Искусство, Скульптор, Алекс Чиннек.
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