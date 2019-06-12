Эти светлые и теплые иллюстрации убедят вас, что жизнь с кошкой намного веселее

Когда дело доходит до выбора между собаками и кошками, выделяется два типа людей: тех, кто обожает дружелюбных, любящих, преданных, а иногда и чрезмерно возбужденных собак, и тех, кто любит игривых, активных, ласковых, но независимых представителей семейства кошачьих. В этом посте речь пойдет о кошках. Маргерита Грассо (Margherita Grasso) - иллюстратор и графический дизайнер, которая в настоящее время живет и работает в Милане, Италия. Она создала серию очаровательных иллюстраций, которые показывают, какими дружелюбными и любящими могут быть кошки.