Скачать
Среда, 12.06.2019
Эти светлые и теплые иллюстрации убедят вас, что жизнь с кошкой намного веселее
1 / 28

Эти светлые и теплые иллюстрации убедят вас, что жизнь с кошкой намного веселее

Когда дело доходит до выбора между собаками и кошками, выделяется два типа людей: тех, кто обожает дружелюбных, любящих, преданных, а иногда и чрезмерно возбужденных собак, и тех, кто любит игривых, активных, ласковых, но независимых представителей семейства кошачьих. В этом посте речь пойдет о кошках. Маргерита Грассо (Margherita Grasso) - иллюстратор и графический дизайнер, которая в настоящее время живет и работает в Милане, Италия. Она создала серию очаровательных иллюстраций, которые показывают, какими дружелюбными и любящими могут быть кошки.
bugaga.ru
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Коты, Фотографии, Кошки, Искусство, Иллюстрации, Милые животные, Коллекция иллюстраций, Жизнь с кошками, Маргерита Грассо, Margherita Grasso.
09:39 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь