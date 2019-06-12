Реализм и доброта в акварелях Стива Хэнкса (Фото) Это удивительные добрые картины! В них чувствуется любовь и они будто живут своей жизнью... "Я пытался быть ответственным и вносить позитивные образы в мир", — сказал Стив Хэнкс о своих работах, —"Я надеюсь, что моя работа приносит комфорт, удовольствие и понимание жизни людей".