Скачать
Среда, 12.06.2019
Художница рисует портреты собак в стиле "Звездной ночи" Ван Гога (Фото)
1 / 20

Художница рисует портреты собак в стиле "Звездной ночи" Ван Гога (Фото)

Айя Трие (Aja Trier) - художница, которая в своем творчестве вдохновляется искусством Винсента Ван Гога. Любительница животных создает портреты собак, стилизованные под картины знаменитого нидерландского художника. В своей серии "Собаки звездных ночей" (Starry Night Dogs) она изображает мир, в котором наши четвероногие друзья сидят вместо Ван Гога. На каждом портрете изображено знакомое звездное небо, нанесённое густыми мазками, характерными для постимпрессионизма. И хотя каждая реинтерпретация сохраняет спиралевидные облака и сверкающие звезды, которые можно увидеть на оригинальной картине нидерландского художника, Айя Трие нередко экспериментирует с цветом, придавая каждой работе собственный штрих.
samodelkinoblog.com
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Картины, Искусство, Художник, Удивительно, Винсент Ван Гог, Звездная ночь, В стиле Ван Гога, Портреты собак, Айя Трие, Aja Trier, "Собаки звездных ночей", Starry Night Dogs.
17:55 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь