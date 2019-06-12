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Художница рисует портреты собак в стиле "Звездной ночи" Ван Гога (Фото)
Айя Трие (Aja Trier) - художница, которая в своем творчестве вдохновляется искусством Винсента Ван Гога. Любительница животных создает портреты собак, стилизованные под картины знаменитого нидерландского художника. В своей серии "Собаки звездных ночей" (Starry Night Dogs) она изображает мир, в котором наши четвероногие друзья сидят вместо Ван Гога. На каждом портрете изображено знакомое звездное небо, нанесённое густыми мазками, характерными для постимпрессионизма. И хотя каждая реинтерпретация сохраняет спиралевидные облака и сверкающие звезды, которые можно увидеть на оригинальной картине нидерландского художника, Айя Трие нередко экспериментирует с цветом, придавая каждой работе собственный штрих.
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