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Художник Banksy представил новое граффити на тему Brexit

Художник Banksy представил новое граффити на тему Brexit
17:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Работа появилась в аэропорту Хитроу и вызвала шквал эмоций.

В продолжении прошлогоднего плаката "Vote to Love" ("Голосуй за любовь") Banksy еще раз наглядно демонстрирует свое несогласие решением Британии покинуть ЕС. Новое граффити сделано для ежегодной летней выставки Королевской академии искусств.

Работа под названием "Keep out" ("Не пускать") на тему Brexit располагается в аэропорту Хитроу, возле таможенного контроля для прилетевших из стран ЕС.

Граффити сделано на дверном проеме. Сам рисунок изображает крису, которая пытается взломать или сломать замок. Грызун взмахивает буквой "Т", которой явно недостает слову "out". 

 
 
 
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. Archway salvaged from Heathrow Airport.

Публикация от Banksy (@banksy)

Другие работы, представлены на 251-летней выставке, куратором которой является современный британский художник Джок МакФадьен, также принимают участие. Это работы Дэвида Маха, Джона Дэвиса, Ханны Коллинз и Джереми Деллеру.

Уличный художник Banksy подтвердил свое авторство на граффити в Венеции

Всего выставка Королевской академии искусств включает 1500 экспонатов, многие из которых выставлены на продажу. Помимо Brexit, актуальной темой также является экологическая.

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ЕС, Великобритания, Banksy, Brexit, Английский художник, Новое граффити, Heathrow Airport.
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