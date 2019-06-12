Художник Banksy представил новое граффити на тему Brexit

Новости культуры: Работа появилась в аэропорту Хитроу и вызвала шквал эмоций.

В продолжении прошлогоднего плаката "Vote to Love" ("Голосуй за любовь") Banksy еще раз наглядно демонстрирует свое несогласие решением Британии покинуть ЕС. Новое граффити сделано для ежегодной летней выставки Королевской академии искусств.

Работа под названием "Keep out" ("Не пускать") на тему Brexit располагается в аэропорту Хитроу, возле таможенного контроля для прилетевших из стран ЕС.

Граффити сделано на дверном проеме. Сам рисунок изображает крису, которая пытается взломать или сломать замок. Грызун взмахивает буквой "Т", которой явно недостает слову "out".

Посмотреть эту публикацию в Instagram . Archway salvaged from Heathrow Airport. Публикация от Banksy (@banksy) 11 Июн 2019 в 8:30 PDT

Другие работы, представлены на 251-летней выставке, куратором которой является современный британский художник Джок МакФадьен, также принимают участие. Это работы Дэвида Маха, Джона Дэвиса, Ханны Коллинз и Джереми Деллеру.

Всего выставка Королевской академии искусств включает 1500 экспонатов, многие из которых выставлены на продажу. Помимо Brexit, актуальной темой также является экологическая.