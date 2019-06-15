Красивые пейзажи на снимках фотографа из Портленда (Фото)

Даб Зеллер (Dub Zeller) — талантливый фотограф и авантюрист, в настоящее время проживающий в Портленде, США. Он фокусируется в основном на природе, путешествиях, приключениях и фотографии пейзажей.