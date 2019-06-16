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Воскресенье, 16.06.2019
Теплые фотоснимки итальянской деревушки, которые напомнят вам о детстве (Фото)
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Теплые фотоснимки итальянской деревушки, которые напомнят вам о детстве (Фото)

Марко Сгарби - 30-летний фотограф-натуралист из Италии. Страстный поклонник пейзажной съемки, он демонстрирует нам размеренную и неприхотливую жизнь итальянской глубинки, но делает это особенно. Его добрые сельские зарисовки очаровывают с первого взгляда. Вроде бы те же самые стада овец, собаки-волкодавы да кошки, поля, паутинка на деревьях, сено, мухи и грубоватые люди. Но фотограф обращается с героями и декорациями сельской жизни трепетно и со всей любовью. А еще снимки Марко отличает великолепное чувство света. Свет не просто живет на каждой фотографии - он струится, обволакивает и создает исключительную атмосферу в кадре. И завораживает так, что нам самим захотелось оказаться в этой деревушке и взглянуть на неё глазами фотографа.
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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Фотографии, Искусство, Фотограф, Деревня, Марко Сгарби, Натуралист, Натуралист из Италии, Невероятные фотоснимки.
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