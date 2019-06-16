"Beyond Walls": перед Эйфелевой башней появился огромный рисунок, посвященный мигрантам

Новости культуры: Произведение искусства, которое показывает линию сложенных рук у подножья башни, официально представили в субботу, 15 июня.

Окрашеннае распылением трава простирается больше чем на 600 метров вдоль французского столичного парка Champ de Mars. Лучше всего работу можно увидеть с вершины самой Эйфелевой башни.

Эта работа - французского художника Сайп, настоящее имя которого Гийом Легрос (Guillaume Legros). Художник специализируется на больших, биоразлагаемых картинах.

Его работы появлялись на склонах гор, а также в парках по всему миру и длятся несколько дней до того, как они исчезнут в почве.

Его последняя работа "Beyond Walls" показывает серию переплетенных рук и является данью благотворительной организации SOS Mediterranee, чья работа заключается в спасении мигрантов. По данным ООН, в среднем 6 мигрантов каждый день погибают в Средиземном море, пересекая его.

"Этот рисунок - символ единения в то время, когда люди все больше и больше обращают внимание на свой мир", - сказал Сайп газете The Guardian.

Картина была торжественно открыта в эту субботу, а на церемонии присутствовала мэр Парижа Анн Идальго.

Это знаменует собой начало трехлетнего проекта, в рамках которого Сайп продемонстрирует свои работы в 20 крупных городах мира. В Лондоне, Берлине, Найроби и Буэнос-Айресе будут размещаться похожие изображения рук, скрещенных друг к другом.