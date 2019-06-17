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Понедельник, 17.06.2019
Заброшенные места как отдельное направление в искусстве: работы Ким Зир (Фото)
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Заброшенные места как отдельное направление в искусстве: работы Ким Зир (Фото)

Снимки заброшенных мест, сделанные фотографом, ретушером и любительницей индустриального туризма Ким Зир (Kim Zier), которая в настоящее время живёт в городе Монро-Тауншип (Monroe Township), штат Нью-Джерси, США.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Заброшенные места, ретушер, Ким Зир, Kim Zier.
17:43 Сегодня Телеграф
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