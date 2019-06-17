Заброшенные места как отдельное направление в искусстве: работы Ким Зир (Фото) Снимки заброшенных мест, сделанные фотографом, ретушером и любительницей индустриального туризма Ким Зир (Kim Zier), которая в настоящее время живёт в городе Монро-Тауншип (Monroe Township), штат Нью-Джерси, США.