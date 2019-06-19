Социальные иллюстрации британского художника, которые заставляют задуматься (Фото) Есть нечто тревожное в работах британского художника и иллюстратора Джона Холкрофта (John Holcroft), но в хорошем смысле. Разглядывая его иллюстрации, нельзя не почувствовать, что вы смотрите на что-то запретное.