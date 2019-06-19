Скачать
Среда, 19.06.2019
Необъятность и сила природы: впечатляющие пейзажи фотохудожника Бенджамина Эверетта (Фото)
1 / 17

Необъятность и сила природы: впечатляющие пейзажи фотохудожника Бенджамина Эверетта (Фото)

Бенджамин Эверетт (Benjamin Everett) — фотохудожник и мастер пейзажа, который в поисках интересной натуры путешествует от Аляски до южного побережья Тихого океана. Очарованный тонкой гранью между восприятием и реальностью, он смешивает в своих работах реалистичность и сюрреализм, пытаясь с помощью природы показать связь между физическим и духовным. Большинство его работ демонстрируют нам необъятность и силу, которыми обладает природа, а присутствие человека в кадре только усиливает этот эффект. В 2018 году Бенджамин Эверетт стал обладателем премии Hasselblad Masters.
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, Природа, Снимки, Пейзаж, Фотохудожник, Бенджамин Эверетт, Benjamin Everett.
17:54 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь