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Четверг, 20.06.2019
Вот и вся магия: Что сокрыто за волшебными снимками в Инстаграме (Фото)
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Вот и вся магия: Что сокрыто за волшебными снимками в Инстаграме (Фото)

Сегодня, когда интернет занимает большую часть нашей жизни, а многие из нас не представляют свой день без просматривания ленты Инстаграма, мы очень увлечены фотографиями. Правда не все снимки, которые мы видим в Сети являются настоящими. Многие люди обрабатывают свои фотографии, прибавляя там, где нужно и убирая то, что мешает. Из-за этого всё меньшее число людей верят снимкам в интернете, и мы не можем судить их за это. Однако мексиканский фотограф, известный под ником ØMAHI делает нечто изумительное. Он снимает своих моделей на невзрачном фоне, а потом превращает снимок в произведение искусства. Посмотрите на впечатляюще работы этого фотографа.
4tololo.ru
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