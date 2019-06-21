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Полет фантазии: миниатюрные скульптуры из одуванчиков (Фото)
Каждый из нас в детстве (а кто-то, может, и во взрослом возрасте) дул на одуванчик, с интересом глядя, куда ветер унесёт эти белые пушинки. Но для художницы из Токио, известной под творческим псевдонимом euglena, пушинки служат для художественных целей. Она собирает одуванчики, из семян которых потом создаёт невероятно хрупкие скульптуры, которые можно разглядывать вблизи. Главное — не чихнуть. Для создания абстрактных форм и фигур euglena использует семена одуванчика, которым каким-то образом удаётся балансировать и удерживаться. Разглядывая скульптуры на фотографиях, сложно полностью оценить работу художницы, потому что элемент воздуха и движения очень важен в её работе.
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