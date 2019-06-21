Скачать
Пятница, 21.06.2019
Полет фантазии: миниатюрные скульптуры из одуванчиков (Фото)
1 / 12

Полет фантазии: миниатюрные скульптуры из одуванчиков (Фото)

Каждый из нас в детстве (а кто-то, может, и во взрослом возрасте) дул на одуванчик, с интересом глядя, куда ветер унесёт эти белые пушинки. Но для художницы из Токио, известной под творческим псевдонимом euglena, пушинки служат для художественных целей. Она собирает одуванчики, из семян которых потом создаёт невероятно хрупкие скульптуры, которые можно разглядывать вблизи. Главное — не чихнуть. Для создания абстрактных форм и фигур euglena использует семена одуванчика, которым каким-то образом удаётся балансировать и удерживаться. Разглядывая скульптуры на фотографиях, сложно полностью оценить работу художницы, потому что элемент воздуха и движения очень важен в её работе.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Скульптура, Творчество, Миниатюра, Одуванчик.
04:14 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь