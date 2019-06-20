Скачать
Четверг, 20.06.2019
Смотри и учись: как "спасти" неудачную татуировку (Фото)
1 / 22

Смотри и учись: как "спасти" неудачную татуировку (Фото)

Люди, утверждающие, что татуировка делается раз и на всю жизнь, скорее всего мало знакомы с тату-культурой. От неудачных татуировок можно избавиться несколькими способами, один из которых - перекрытие, когда поверх старого рисунка наносят новый. Посмотрите на эти фотографии до и после и вы поймёте, что исправить можно все что угодно.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Татуировка, Тату, Рисунок, Рисунок на теле, Тату-культура.
16:20 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь