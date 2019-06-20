Смотри и учись: как "спасти" неудачную татуировку (Фото) Люди, утверждающие, что татуировка делается раз и на всю жизнь, скорее всего мало знакомы с тату-культурой. От неудачных татуировок можно избавиться несколькими способами, один из которых - перекрытие, когда поверх старого рисунка наносят новый. Посмотрите на эти фотографии до и после и вы поймёте, что исправить можно все что угодно.