Нежные портреты талантливого художника из Нью-Йорка (Фото) Яньцзюнь Чэн (Yanjun Cheng) — талантливый художник из Нью-Йорка. Он работает с компьютерной графикой, создавая свои портреты с нуля. Сначала он рисует цветное пятно, а потом добавляет и прорабатывает более мелкие детали. Он не просто пытается фотографически перенести схожесть лица, а наделяет свои портреты необычным колористическим решением. Его работы выделяет использование ярких цветов, дополняющих обычную гамму и добавляющих в общую палитру нотки радуги и перламутра. Поэтому они смотрятся немного сюрреалистично, создавая ощущение "передержанных" фотографий, с которых на тебя смотрят живые и глубокие глаза, притягивающие своей выразительностью.