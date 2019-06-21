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Пятница, 21.06.2019
Нежные портреты талантливого художника из Нью-Йорка (Фото)
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Нежные портреты талантливого художника из Нью-Йорка (Фото)

Яньцзюнь Чэн (Yanjun Cheng) — талантливый художник из Нью-Йорка. Он работает с компьютерной графикой, создавая свои портреты с нуля. Сначала он рисует цветное пятно, а потом добавляет и прорабатывает более мелкие детали. Он не просто пытается фотографически перенести схожесть лица, а наделяет свои портреты необычным колористическим решением. Его работы выделяет использование ярких цветов, дополняющих обычную гамму и добавляющих в общую палитру нотки радуги и перламутра. Поэтому они смотрятся немного сюрреалистично, создавая ощущение "передержанных" фотографий, с которых на тебя смотрят живые и глубокие глаза, притягивающие своей выразительностью.
Фото: bigpicture.ru
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Портрет, Искусство, Художник, Компьютерная графика, Яньцзюнь Чэн, Yanjun Cheng.
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