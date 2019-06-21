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Пятница, 21.06.2019
И никакой холст не нужен: невероятный водоворот красок на фасадах зданий (Фото)
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И никакой холст не нужен: невероятный водоворот красок на фасадах зданий (Фото)

Уличный художник Оли-Би (Oli-B) из Брюсселя создает абстрактные настенные рисунки, используя тщательно совмещенные друг с другом цветные формы. Разнообразие органических форм с определенными границами сочетается между собой: полосы и волны рассекают капли и идеальные круги. Иногда, для придания глубины и движения, художник использует технику "омбре" и негативное пространство, но в основном он работает с непрерывными плоскими областями цвета. Оли-Би рисует с подросткового возраста, изначально работая лишь с аэрозольной краской. Сейчас он не только создаёт масштабные настенные рисунки на заказ, но и трафаретную печать, скульптуры и картины на холсте.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Брюссель, Творчество, Здание, Фасад, Рисунок, Оли-Би.
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