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Лаконизм и ничего больше: тату от мастера минимализма из Южной Кореи (Фото)
У жителей Южной Кореи особое отношение к татуировкам — в основном они избегают ярких рукавов и прочих бросающихся в глаза рисунков на коже. В тренде — миниатюрные тату, которые легко скрыть под одеждой. Минимум деталей, максимум воспоминаний. Сеульский тату художник под ником Dogy делает маленькие тату по фотографиям, которые приносят ему заказчики. На них могут быть близкие люди или любимые домашние животные. Рисунки, которые выходят из-под тату-машинки мастера, получаются лаконичными, стильными, но при этом невероятно трогательными и полными безмерной любви.
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