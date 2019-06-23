Красивые пейзажные фотографии искателя приключений с Гавайев (Фото) Джексон Гровес (Jackson Groves) — талантливый 27-летний фотограф, искатель приключений и журналист, который родился и вырос в Аделаиде, Австралия, а в настоящее время живет и работает в Гонолулу, Гавайи. Джексон фокусируется в основном на путешествиях, пейзажах и уличной фотографии. В 2016 году получил степень бакалавра журналистики в Гавайском Тихоокеанском университете. На его страницу в Instagram подписаны более 317 000 человек.