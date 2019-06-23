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Воскресенье, 23.06.2019
Красивые пейзажные фотографии искателя приключений с Гавайев (Фото)
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Красивые пейзажные фотографии искателя приключений с Гавайев (Фото)

Джексон Гровес (Jackson Groves) — талантливый 27-летний фотограф, искатель приключений и журналист, который родился и вырос в Аделаиде, Австралия, а в настоящее время живет и работает в Гонолулу, Гавайи. Джексон фокусируется в основном на путешествиях, пейзажах и уличной фотографии. В 2016 году получил степень бакалавра журналистики в Гавайском Тихоокеанском университете. На его страницу в Instagram подписаны более 317 000 человек.
Фото: instagram
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Искусство, Снимки, Пейзаж, Фотограф, Джексон Гровес, Jackson Groves.
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