Завораживающие снимки с высоты птичьего полета от фотографа из Сиднея (Фото)

Дэниел Нг (Daniel Ng) — талантливый фотограф-самоучка и оператор дрона, в настоящее время проживающий в Сиднее, Австралия. Он фокусируется в основном на пейзажах, аэрофотосъемке и уличной фотографии.