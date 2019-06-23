Цветные карандаши и талант: удивительно реалистичные рисунки (Фото) Хизер Руни (Heather Rooney), студентка колледжа, с помощью цветных карандашей рисует потрясающие портреты, которые на первый взгляд невозможно отличить от фотографий. Перед вами коллекция рисунков художницы, а также последовательность действий, которые она выполняет, создавая свои шедевры.