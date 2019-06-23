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Понедельник, 24.06.2019
Цветные карандаши и талант: удивительно реалистичные рисунки (Фото)
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Цветные карандаши и талант: удивительно реалистичные рисунки (Фото)

Хизер Руни (Heather Rooney), студентка колледжа, с помощью цветных карандашей рисует потрясающие портреты, которые на первый взгляд невозможно отличить от фотографий. Перед вами коллекция рисунков художницы, а также последовательность действий, которые она выполняет, создавая свои шедевры.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Картина, Творчество, Изображение, Рисунок, Карандаши, Цветные карандаши.
23:32 Вс, 23 Июнь 2019 Телеграф
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